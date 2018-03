Ryste fortsatt alpinsjef

Claus Johan Ryste fra Stranda forlenger avtalen som sportssjef for alpint til ut 2023-sesongen. Ryste har vært øverste leder og ansvarlig for alpint i Skiforbundet siden 2010. – Jeg takker for tilliten og er topp motivert for å lede og utvikle norsk alpint også de neste fem årene. Resultatene i OL inspirerer oss alle til å fortsette det gode arbeidet som gjøres på landslagene og over hele landet, sier Ryste.