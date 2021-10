Rysta over nedleggingsforslag

Ein av dei fremste veteranane blant ålesund-politikarane, Kristin Krohn Devold, er rysta over forslaget om å avvikle Sanitetshjemmet. I forslag til budsjett og økonomiplan ønskjer kommunen å vri satsinga frå institusjonsplassar til heimebasert omsorg. Men Krohn Devold frå Ålesundlista meiner nedlegginga av Sanitetshjemmet er ein tragedie. Kommunedirektør Steven Hasseldal meiner det er rett å sette i gang ei omstilling, og at det er avgjerande å få kontroll på økonomien i 2022 for å unngå Robeklista.