Rykte ut til Sykkylven etter naudanrop

Politiet rykte ut til ei hytte på Fjellsetra i Sykkylven i natt etter eit naudanrop til 112. Politiet opplyser at det skal ha vore fleire rusa personar på staden. Ein person skal ha fått skader i ein fot og fekk behandling på legevakta. Politiet opplyser at det er uklart kva som har skjedd og at saka må bli etterforska. Dei har oppretta ei sak på hendinga.