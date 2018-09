Rykket ut til uhell med syre

Nødetatene rykket i kveld ut til en båt, som ligger til kai på Fiskerstranda i Sula, etter melding om at det skal ha skjedd et uhell med syre om bord. Syren kommer fra et rengjøringsmiddel som brukes i båten. Det er ikke meldt om personskader, og situasjonen skal heller ikke være dramatisk, melder politiet.