Rykket ut til trafikkulykke

Politiet er fremme på stedet etter melding om en lett motorsykkel som har kjørt av Kvernesveien like ved Kvernes kirke i Averøy kommune. Ifølge politiet var det to unge jenter på motorsykkelen. Begge skal være oppegående, men har blitt frakta i ambulanse til sjukehus for undersøkelse og oppfølging. Uhellet har trolig skjedd i forbindelse med nedbremsing i svingen, skriver politiet.