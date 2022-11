Rykket ut til katt i tre

Brannmanskaper fra Åndalsnes rykket onsdag kveld ut for å hjelpe en katt som satt fast i toppen av et tre i Isfjorden i Rauma. Katten kan ha vært i treet i flere dager, men det var til slutt nok å sende alarm til brannvesenet. Katten tok da turen ned for egen maskin, og brannvesenet kunne avbryte selve utrykningen, opplyser 110-sentralen i Møre og Romsdal.