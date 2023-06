Rykket ut til forlatt bål

Fjord brannvesen rykket ut etter melding om et forlatt bål ved en traktorvei til Myklebustsætra. Brannvesenet kom fram til stedet, og det viste seg å være en udramatisk situasjon. I meldingen minner de om at det er generelt bålforbud, og at man må slukke bålet før man forlater det.