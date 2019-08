Rykket ut etter melding om røyk

Brannvesenet i Averøy rykket fredag kveld ut til Kårvåg etter melding om røyk. Brannvesenet fant et bål, og konkluderer med at det var årsaken til at noen varslet om røyk i området. Det var ikke fare for spredning, og de returnerer derfor til stasjonen.