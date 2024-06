Rykket ut etter melding om personer med våpen

Politiet rykket ut til Tueneset i Ålesund i ettermiddag etter å ha fått melding om personer som bar våpen.

Politiet opplyser at det er to menn i begynnelsen av 20-årene som ville ta bilde av seg selv i militærliknende klær ved en bunkers på Tueneset. De hadde en softgun og noe som liknet på et våpen av skumgummi, sier operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Arild Reite til NRK.

Ingen av de to er pågrepet. Politiet ville først ikke opprette sak, men etter en totalvurdering har politiet likevel bestemt seg for å opprette en sak på forholdet.