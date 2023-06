Rykket ut etter melding om brann på Averøy

Brannvesenet rykket ut til Bremsnes på Averøy etter melding om en mulig brann på et kjøkken. Da mannskapet kom frem hadde en av beboerne brukt et brannteppe og gått ut av boligen. Etter å ha kontrollert at det ikke brant, returnerte brannmannskapet. Et eksemplar av brannbamsen Bjørnis er delt ut, skriver 110-sentralen på Twitter.