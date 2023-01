Rykket ut etter melding om brann – fant brennbar væske

Politiet rykket ut til lekeplassen ved Ringstad skole på Stranda etter at de fikk melding om at det brant to steder på området. Det var ingen brann da de kom frem, men politiet fant brennbar væske og en kanne der. Det er ingen skader på gjenstander eller bygninger, opplyser operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, Roar Fylling. Politiet er interessert i tips om saken.