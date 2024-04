Rykker ut til trafikkuhell

Brannvesenet melder at de rykker ut til et trafikkuhell på Skåla i Molde. En bil skal være involvert, skriver de.

Politiet melder at det er snakk om en bil som har kjørt utfor veibanen, og at det er en person involvert. De har fått opplysninger om at vedkommende skal være ute av bilen og oppegående.