Rykker ut til brann

Det brenn i eit bygg i eit bustadområde på Kollen i Vestnes. Det opplyser 110-sentralen. Alle som var i bygget har kome seg ut, ifylgje politiet. Naboar i området blir bedne om å halde seg inne og lukke dører og vindauge på grunn av røyk. – Det er ikkje spreiingsfare per no for brannvesenet er godt i gang med sløkkinga, seier fungerande vaktleiar ved 110-sentralen, Rian Morrison. Brannen har slått ut gjennom taket på bygninga.