Rykker ut etter melding om ras

Brannvesenet i Sunndal rykker ut til Litldalen etter melding om ras. De melder også at de stopper trafikken.

– Vi har fått melding om at det er mye vann som renner ut på veien, men at det ikke ras, sier operasjonsleder i politiet Per Åge Ferstad.