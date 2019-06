Rykker ut etter melding om brann

Nødetatene har fått melding om at det er brann på Sætrehamna på Valderøy. Brannvesenet er nettopp kommet fram på stedet og forteller at det brenner i en haug med paller. Bålet er nær lokalene til en fiskeribedrift og det er fare for at brannen kan spre seg dit. Det jobbes med å kjøle byggningslokalet for å hindre spredning og slukke brannen.