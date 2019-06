Rykker til bann på Valderøya

Nødetatene fikk lørdag ettermiddag melding om brann på Sætrehamna på Valderøy. Nødeatene rykket ut. Brannvesenet er nå fremme på stedet og forteller at det brenner i en haug med paller. Det er et St. Hans-bål og brannvesenet er tilstede og søger for en kontrollert nedbrenning.