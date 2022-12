Rykka ut til ei hending i Spjelkavika

Politiet har reist til Spjelkavika i Ålesund kommune for å undersøke ei hending der. Det skal vere ein gut som har framsett grove trugslar mot ein anna gut. Politiet melder at dei no har kontroll på vedkommande. Dei veit førebels ikkje kva det er som har skjedd.