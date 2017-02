Ryggen plager medaljehåpet Løseth

Etter en sesong som har gitt to annen- og en tredjeplass i verdenscupen, innrømmer hun at hun sliter litt med ryggen. Det ble ekstra ille etter tredjeplassen i parallellslalåmen i Stockholm like før VM, så ille at hun valgte, sammen med det medisinske apparatet i den norske VM-troppen, å stå over lagkonkurransen tirsdag.

Det gjorde hun for å spare kroppen mest mulig til torsdagens storslalåm og lørdagens slalåm. Hun er medaljekandidat i begge øvelsene.

– Jo, jeg slet litt med ryggen etter parallellslalåmen i Stockholm, men det er problemer jeg har slitt med de to-tre siste sesongene. Det er noe som kommer med alderen, vet du, jeg begynner jo å nærme meg 30 jeg også, sier Nina Løseth smilende til NTB.

Tungt for kroppen

Nina Løseth ville gjerne ha kjørt lagkonkurransen i St. Moritz tirsdag, der Norge ble slått ut i kvartfinalen, men det ville kanskje ikke vært så lurt. Hun forklarer selv hvorfor:

– Det er totalbelastningen jeg ikke tåler så godt lenger, og det momentet man får i parallellslalåm er ganske tungt for kroppen, så da bestemte jeg, sammen med helseteamet, at det beste for meg var å stå over lagkonkurransen her, forteller hun.

Etter tredjeplassen i Stockholm 31. januar roet hun ned. Det gikk fire dager før hun kunne stå på ski igjen, men hun er klar for VM etter god oppladning hjemme i Norge.

– I forrige uke ladet jeg opp på Norefjell. Der fikk vi en veldig, veldig bra samling. Søndag kom jeg hit til St. Moritz. Mandag var jeg gjennom en trening, så nå gjelder det bare å holde kroppen i gang, sier hun.

Fornuftig avgjørelse

I lagkonkurransen har ikke Norge hatt noen tradisjon for å komme særlig langt. Derfor var det fornuftig av Løseth å stå over, selv om lysten til å kjøre var enorm.

– Det var mye fram og tilbake med tanke på lagkonkurransen, fordi jeg ønsket jo å være med. Det er jo en av de kuleste tingene jeg kan gjøre som et lag. Jeg håper jo at jeg er med der til OL, men slik situasjonen er nå, var det den beste avgjørelsen jeg kunne ta; å stå over, sier hun.

I VM-sammenheng har hun 10.-plass fra slalåm i Åre-mesterskapet i 2007 som sin beste plassering. I Beaver Creek for to år siden ble det to 11.-plasser i storslalåm og slalåm.

Nå er hun sammen med Henrik Kristoffersen de to eneste medaljekandidatene Norge står igjen med. Derfor er det viktig for det norske laget å ha Løseth så frisk og klar som mulig til torsdagens storslalåm i første omgang. Hun har tross alt en annenplass fra verdenscupen å slå i bordet med denne sesongen, fra amerikanske Killington 26. november i fjor. I det siste rennet før VM, i Kronplatz, endte hun på 18.-plass.