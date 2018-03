Ryddet etter trafikkuhell på fv. 60

En kvinne ble sendt til legevakt for sjekk etter at to biler var involvert i et trafikkuhell på fylkesveg 60, på Flisneset i Ålesund. Totalt fem personer var involvert i ulykken, som skal ha vært en påkjørsel bakfra. Ulykken skjedde mellom Blindheimstunnelen og Magerholm. Stedet er nå ryddet og det skal ikke være noen trafikale problemer.