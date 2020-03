Ruster NorInsect for vekst

Seks nye medeiere kommer inn med kapital til NorInsect i Stordal. Dette gjør at selskapet nå står sterkt rustet til å investere i en automatisert produksjon av insekter, melder NorInsect. Aktuelle markeder for selskapet fremover vil blant annet være råstoff fra insekter til fiskefôr og kjæledyrfôr, samt insektgjødsel. De nye medeierne i NorInsect AS er Artec Holding AS, Habu Holding AS, Hauken AS, Nimbus AS, Aare Holding AS og Svemar Holding AS.