Russisk sikkerhetspoliti: – Norsk tråler var på ulovlig rekefiske

Ifølge The Barents Observer sier det russiske sikkerhetspolitiet FSB tirsdag at Arctic Swan hadde drevet med ulovlig fiske i russisk farvann og dermed brøt regelverk for russisk fiske.

Denne versjonen kjenner interesseorganisasjonen Fiskebåt seg ikke igjen i.

– Vi kjenner oss ikke igjen med tanke på det som blir sagt om ulovlig fiske i russisk farvann. Fartøyet hadde anledning til å fiske i russisk farvann, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt, til NRK.

De uttaler seg på vegner av Remøy Rederi fra Sunnmøre.

Nær grensa

Arctic Swan. Foto: Remøy Rederi

Mest sannsynlig blir tråleren liggende til kai i Murmansk i flere dager framover mens saken går sin gang.

Arctic Swan ble stanset mens mannskapet på 17 var i gang med rekefiske ved Ajonovskijøyene, nær Fiskerhalvøya, tirsdag i forrige uke. Dette ligger nær den russiske grensa i et område som regelmessig benyttes til militær aktivitet. Båten har vært i Murmansk siden natt til onsdag.

Den norske rederen har hevdet at den 64 meter lange tråleren ikke ble pågrepet av russisk kystvakt, men at den derimot dro til Murmansk etter å ha blitt beordret inn for kontroll etter kun få dager på rekefiske.

– Fartøyet har rapportert korrekt kvantum, men det er usikkerhet knyttet til korrekt anvendelse av omregningsfaktor, sa reder Einar Jan Remøy.

Sporing via Marine Traffic viser at tråleren ble tatt med inn til Murmansk sist uke. Foto: Skjermdump Marine Traffic

Til NRK sier Audun Maråk at de aksepterer at Arctic Swan ble tatt med inn til kontroll og at russiske myndigheter har antydet at det er snakk om formalfeil.

– Det gjenstår å få avklart hva disse eventuelt består i. Vi håper på en rask avklaring og at båten er raskt i fiske igjen. Jeg vil understreke at eventuelle overtredelser som måtte være er av mer administrativ art enn lovbrudd, sier den administrerende direktøren.

Fiskebåt håper at Arctic Swan kan komme seg vekk fra Murmansk så fort som mulig (Arkivfoto). Foto: Harald M. Valderhaug

Kan bli dyrt

Det er ikke første gang en norsk båt er i arrest i Murmansk.

I april 2017 ble Remøy brakt inn etter at Russland fant en feil ved båtens lisens. Det skulle ta tre uker før tråleren fikk forlate Murmansk.

Saken var oppe i russisk rett fem ganger, og endte i desember i 2017 med at Remøy Havfiske fikk en bot på 5,4 millioner kroner, mens skipperen ble ilagt en bot på 2,7 millioner kroner.

Den gangen var det Fiskeridirektoratet som tok skylda for å ha begått feilen som førte til pågripelsen.

Konflikten mellom direktoratet og Remøy endte til slutt med at Remøy Havfiske i april i fjor fikk dekket bøter og deler av sakskostnadene på 11,2 millioner kroner i et forlik med staten.