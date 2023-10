Russisk seglbåt på Sunnmøre

PST stadfestar overfor Sunnmørsposten at dei kjenner til den russiske seglbåten som er på Sunnmøre.

Steinar Strand Olsen, som er leiar for PST i Møre og Romsdal, seier til avisa at folk bør vere raske med å varsle politiet om dei undrar seg over noko.

Båten heiter Amazone og Murmansk som heimehamn, men seglar under finsk flagg, skriv avisa.