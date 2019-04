Russen til Flatholmen

Russen i ålesundsområdet må flytte seg frå Tuneset til Flatholmen. Det er politiet og Ålesund kommune som har kome fram til dette. – Det er viktig for Ålesund kommune og ta omsyn til god dyrevelferd i området ved Atlanterhavsparken og Tuneset. Derfor har vi funnet ut at Flatholmen egnar seg betre til russen, der dei kan boltre seg under hovudfeiringa, seier ordførar Eva Vinje Aurdal.