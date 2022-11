Russebuss i Rotsethorntunnelen hadde motortrøbbel

Det viser seg at russebussen som stoppet i Rotsethorntunnelen hadde motortrøbbel. Politiet skriver på Twitter at russen er gode på multitasking: De benyttet muligheten til å male bussen samtidig som de utbedret det tekniske. Tunnelen er igjen åpen for trafikk.