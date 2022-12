Russ dømt til fengsel for vold

To menn på 19 og 20 år som er bosatt på Nordmøre er dømt til fengsel for vold mot en annen person.

De to var russ da hendelsen skjedde, og det ble en uoverensstemmelse mellom fornærmede og de to mennene. Ifølge dommen har de to mennene skubbet og sparket mannen slik at han ble påført et brudd i nesen, et kutt i bakhodet og mistet bevisstheten.

Den ene mannen dømmes til fem måneder i fengsel, og den andre til 15 dager i fengsel. De må også betale 20 000 i oppreisningserstatning.