Rusrelatert bråk

Politiet melder om ei rekkje hendingar fleire stader i fylket der det har vore uro i samband med bruk av rusmiddel. Både i Ålesund og Kristiansund blei personar vist bort frå bysentrum etter uro ved utestader. Ei 17 år gamal jente blei bortvist for å ha forsøkt å bruke ein annan person sin legitimasjon. I Ålesund barka to kameratar saman ved ein utestad. Ei rute blei knust i Kristiansund. I Ålesund blei to menn sett i arresten etter to forskjellige slåsskampar. I Molde avslutta politiet ein fest på grunn av støy. I Kristiansund måtte ein person til legevakta for å stoppe blødning i panna.