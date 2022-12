Ruskøyring i Molde

Ein mann i 20-åra er meldt for bilkøyring i ruspåverka tilstand i Molde. Ein passasjer, som også er eigaren av bilen, blir meldt for å ha overlate den til ein person som ikkje oppfyller krava for å køyre bilde. Det melder politiet. Begge dei to mennene i 20-åra har fått førarkortet beslaglagd.