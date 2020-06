Ruskjøring og krangling på utested

Det har vært flere meldinger om ruskjøring og ordensforstyrrelser i løpet av natten. På Kirklandet i Kristiansund stanset politiet en ruset fører av en personbil. Førerkortet var beslaglagt tidligere og bilen avskiltet på grunn av bruksforbud. På Bolsøya i Molde fikk en mann i 20-årene beslaglagt førerkortet for å ha vært beruset og kjørt i høy hastighet. I Molde ble en beruset mann i 50-årene tatt med til drukkenskapsarrest, etter å ha kranglet og vært aggressiv på et utested. Mannen anmeldes for ordensforstyrrelse. I Ålesund ble en beruset og aggressiv mann i 20-årene bortvist fra sentrum to ganger i løpet av natten. Han anmeldes for ikke å etterkomme pålegg gitt av politiet.