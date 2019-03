Ruskjøring i Julsundet

En mann i 20-årene fikk beslaglagt førerkortet mistenkt for kjøring i påvirket tilstand i Julsundet i Molde ved midnatt. Han blir også anmeldt for besittelse av en mindre mengde narkotila, opplyser politiet. Passasjeren i bilen blir anmeldt for bruk av narkotika.