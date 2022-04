Rusa menn sett i arresten

Like etter midnatt blei ein svært rusa mann sett i arresten for å sove ut rusen. Han hadde då lage bråk ved ein utestad i Ålesund sentrum. Halvanna time seinare blei ein annan rusa mann i Ålesund sett i arresten for ikkje å ha følgt pålegget om å halde nattero. Litt før klokka 04 blei ein svært rusa mann sett i arresten etter å ha vore ufin mot tilsette på ferja mellom Vestnes og Molde. Og ved 06.30-tida blei ein rusa mann på Nordlandet i Kristiansund sett i arresten for ikkje å ha følgt pålegg frå tidlegare på natta om å halde seg vekke frå ei adresse.