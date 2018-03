Rundt 130 nye medlemmer i Frp

Frp i Møre og Romsdal har fått rundt 130 nye medlemmer siden helgen. Frps medlemsvekst har gått gjennom taket etter bråket som gjorde at Sylvi Listhaug (Frp) trakk seg som statsråd. Bare på det siste døgnet har det blitt registrert 115 nye medlemmer. – Det er like mye menn som kvinner, men mange av dem er ungdommer. Medlemstallet har økt med 20 % på bare et døgn. Mens vi snakker sammen nå har det kommet inn tre nye innmeldinger, sier fylkessekretær Anne Marie Fiksdal til NRK.