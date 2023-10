Rundspørjing etter brann

Poltiet har gjennomført rundspørjing i Sunndalsøra i ettermiddag for å høyre om folk har sett eller høyrt noko i samband med brannen i ein større gapahuk.

Operasjonsleiar Arild Reite seier at dei også vil sjekke overvakingsvideoar i området.

Dei siste dagane har det vore fire brannar i området, og ein av hovudhypotesane er at det står ein brannstiftar bak. Branntomta blir truleg undersøkt av teknikarar måndag.