Runde Fyr åpnet igjen

Etter å ha vært stengt i flere uker på grunn av skadedyrutrydding og utbedringer på bygningen, er Runde fyr no åpent for gjester igjen. Det skriver Ålesund-Sunnmøre Turistforening på sine nettsider. Fyrvokterboligen er fri for skadedyr, og tiltak er gjort for å hindre dem i å komme tilbake.