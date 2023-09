Runar Tafjord får musikkpris

Runar Tafjord får en av Norges mest presitsjefylte musikkpriser, Lindemanprisen. Den har vært delt ut siden 1978 og gis til en komponist, utøver eller pedagog som har gjort en spesielt fortjenstfull innsats i norsk musikkliv.

Tafjord får prisen for banebrytende arbeid både som utøver, pedagog, dirigent, susikkskaper og tilrettelegger. Prisen er på 200. 000 kroner.

Hornisten fra Sunnmøre sier i ei pressemelding at det er en stor ære å få prisen og at han absolutt ikke hadde hadde sett for seg at han skulle få den.

For folk flest er han nok mest kjent som medlem i gruppa Brazz Brothers.

Lindemanprisen og De unges Lindemanpris deles ut under en festkonsert på Norges Musikkhøgskole 20. oktober.

Mira Thiruchelvam får De Unges Lindemanpris. Det er et valg som gjøres av Lindemanpris-vinneren.