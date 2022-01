– Det er knotete å komme seg frem, sier Tyra Ravn.

Bare noen få centimeter med snø og is kan gjøre hverdagen hennes utfordrende.

– Når det er dårlig brøytet så kan det hende jeg ikke kommer meg ut i det hele tatt, eller at jeg må kjøre midt i veien, sier 21-åringen i Ålesund.

Tyra Ravn bor midt i sentrum, bare noen meter fra byens butikker. Men senest fredag kveld fikk hun store problemer da hun skulle hjem fra handletur. Fortauet var dårlig brøytet flere steder, og løsningen ble å kjøre med rullestol ute i gata. I selskap med biler og busser.

Tyra må ofte kjøre midt i veien Du trenger javascript for å se video. Tyra må ofte kjøre midt i veien

Avhengig av at snøen blir ryddet

Men det er ikke alle som er så modige - eller dristige - som 21-åringen i Ålesund. Leif Elde i fylkesrådet for funksjonshemmede i Møre og Romsdal sier at dårlig brøyting gjør at mange blir sittende hjemme.

– Så lenge man har folk i huset man kan snakke med så går det jo greit, men har man ikke det, så blir man totalisolert.

Det er ikke mye snø som skal til før det er bom stopp. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

I en kronikk i Sunnmørsposten skrev nylig Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne at dårlig brøyting hindrer samfunnsdeltagelse. Her kommer det fram at 65 prosent svarer at de har blitt hindret fra å komme seg til butikken eller til andre offentlige møteplasser. Årsak: dårlig brøyting eller strøing.

Leif Elde er opptatt av at alle skal ha like muligheter til å delta i samfunnet. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Kjent problemstilling for FFO

Få yrkesgrupper får mer kjeft og ros enn brøytemannskapene. Også Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er opptatt av den jobben snørydderne gjør, og vil skjerpe kravene som stilles.

Generalsekretær Lilly Ann Elvestad sier at dårlig brøyting er en kjent problemstilling.

Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO, sier det er viktig at alle kommuner har et råd for funksjonshemmede som kan passe på rettighetene til folk. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Hun mener det er viktig at kommunene har fokus på å stille krav til brøytemannskapene.

– De med bevegelseshemninger, som er avhengig av forflytningshjelpemidler, skal klare å komme seg rundt i samfunnet slik som alle andre, sier hun.

Ber folk klage

Et kraftig lavtrykk har ført til store mengder snø og is i sentrumsgatene i Ålesund ved starten av året. Avdelingsleder Helene Vorren ber folk melde inn avvik.

Helene Vorren er avdelingsleder for forvaltning av vei og grønt i Ålesund kommune. Foto: Frode Berg / NRK

– Vi prøver å strø så godt som mulig når det er glatt, og så prøver vi å åpne opp slik at krysningspunkter er tilgjengelig for de fleste.

– Er kommunen flinke nok til å minne huseiere på ansvaret sitt?

– Det burde ikke være ukjent for dem, men det kunne vi sikkert vært flinkere på, sier Vorren.

– Hensynsløst

I mellomtiden gjør Tyra Ravn det hun kan for å klare å ta seg fram i sentrumsgatene. Hun vet det kan komme mange snøfall heretter, og bruker å vente ett døgn etter at det har snødd før hun går ut. Da mener hun at det burde være mulig å komme fram på fortauene, selv om hun sitter i rullestol. Når det blir vanskelig, blir hun lei.

Når det blir så store isklumper midt på fortauet er det umulig for Tyra og andre rullestolbrukere å komme seg forbi. Foto: Privat

– Det er veldig hensynsløst.