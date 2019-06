Røystar for bypakken

Knut Anders Oskarson (Høgre) seier på talarstolen at han kjem til å røyste for bypakkeforslaget til fleirtalskoalisjonen. – Bypakken er balansert. Den gir noko til dei fleste, seier Oskarson. Han trur også at dei fleste familiar kan redusere bilbruken med 25 prosent om dei går inn for det.