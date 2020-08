Røykutvikling i naust-rekke

Klokken kvart over elleve i går kveld fikk politiet melding om at det røk kraftig fra flere naust ved Dyrøyvegen på Ellingsøy i Ålesund. Brannvesenet lokaliserte brannen og fikk slukket den. Mindre sot-skader på et naust, og flere røykskadet. Ingen personer i naustene, og ingen personskader. Det ble ikke funnet årsak til brannen. Sak opprettes, og kriminalteknikere starter etterforskning over helgen.