Røykutvikling i Kristiansund

To personar kom seg ut då det blei røykutvikling i ei leiligheit i Kristiansund i morgontimane. Dei to blei saman med vedkomande som meldte frå om røyken sende til legevakta for sjekk. Ein tørrkokt kjele var truleg årsak til røykutviklinga. Det var ikkje opne flammar.