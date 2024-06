Røykutvikling i ein båt i Sykkylven

Naudetatane rykte ut til ei småbåthamn i Sykkylven i natt etter at det blei røykutvikling om bord i ein båt som låg ved ei brygge. To vaksne og to barn var om bord i båten. Desse kom seg på land og skal vere uskadde.

Politiet melder at brannvesenet trur årsaka til røykutviklinga var varmgang i ein thruster. Det skal ikkje ha vore opne flammar på staden.