Røykutvikling i Ålesund

Naudetatane rykte ut etter melding om røykutvikling i Ålesund sentrum. Alle som var i den aktuelle leilegheita har kome seg ut, opplyser politiet. Røykdykkarar tok seg inn i bustaden og det er no kontroll på brannen. To personar blei eksponert for røyk og blir undersøkt av helsepersonell, ifylgje politiet. Ingen av dei omliggande bygga har blitt evakuerte.