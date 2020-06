Røykutvikling hotell i Ålesund

Politiet melder om at dei er i gang med å evakuere eit hotell i Ålesund sentrum på grunn av røykutvikling. Brannvesen og ambulanse er på staden. Det skal vere røykutvikling i øvste etasje. Politiet opplyser at brannvesenet jobbar med lokalisering. Apotekergata er stengt for trafikk. Det er ikkje meldt om personskader.