Røykutvikling har stoppa

Politiet melder at røykutviklinga på bedrifta på Ellingsøya har stoppa. Det blir no arbeidd for å finne årsaka tl røykutviklinga. Brannvesenet melder at brann i ein motor på ein kompressor er årsaka til alarmen. Brannen er sløkt og brannvesenet har kontroll på staden.