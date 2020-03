Røykutvikling fra leilighet

To personer har fått i seg røyk etter et branntilløp i ei leilighet i Molde lørdag morgen. Politiet tror branntilløpet startet i ei sengemadrass. Det var to personer til stede i leiligheten der brannen startet. Brannen er slukket og alle som bor i leilighetsbygget har kommet seg ut.