Røykutvikling frå eldrebustad

Det oppstod røykutvikling frå ein eldrebustad i Ulstein. Politiet opplyser at dette skjedde i samband med matlaging. Brannvesenet opplyser at det skuldast brann i ei gryte på ein komfyr. Dei har kontroll på staden og er i gang med utlufting. Ein person skal ha blitt utsett for røyk og fekk tilsyn av helse.