Røykutvikling fra bedrift

Politiet fikk fredag melding om en brann i en bygning i Mauseidvåg i Sula. 110-sentralen opplyser at det er snakk om et branntilløp hos bedriften Mittet AS. Brannvesenet er på stedet og de har kontroll på stedet. Ifølge politiet er de ansatte evakuert ut og ingen personer er skadet.