Røyk og utløst alarm i Sunndal

Nødetatene rykket ut etter melding om røyk og lukt, samt en utløst alarm i Sunndal. Politiet melder at det ikke var brann på stedet og at alarmen skal ha gått i forbindelse med tørrkoking. Brannvesenet melder at en person er tatt ut av boligen og overlatt til helse.