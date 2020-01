Rovdyrerstatning

I Møre og Romsdal ble det for 2019 utbetalt rovdyrerstatning for vel 60 sau og 750 lam. Erstatningen var på over 1,8 millioner kroner. Oversikten fra Miljødirektoratet viser at tallet på sau og lam som ble erstattet som tapt til rovdyr var på om lag samme nivå som i 2018.