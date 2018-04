Rovdefjord som pilotprosjekt?

Dei som kjempar for Rovdefjordsambandet mellom Vanylven og resten av Søre Sunnmøre, gir ikkje opp. Under ein konferanse om Kystvegen mellom Ålesund og Bergen kom det fram at at finansieringa av store vegprosjekt er krevande. Ordførar i Vanylven, Lena Landsverk Sande frå Venstre, meiner prosjektet vl stå seg i kampen om å bli eit pilotprosjekt for teknologisk nyvinning.