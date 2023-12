Rotlaus til RaumaRock

Seigmen og Rotlaus er lansert som nye artister til RaumaRock. Det er fra før av kjent at blant andre DDE og Freddy Kalas skal spille på festivalåpninga torsdagen.

Fredag er det altså duket for Seigmen og Rotlaus, i tillegg til Charlie Rackstead and the Sticklesbergen Rambers, og det norske rockebandet Cocktail Slippers.

Det skal også annonseres en artist til, men den er foreløpig ikke kjent.