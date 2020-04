Rotevatn blir direktør for Musea

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn er ansatt som ny administrerende direktør i regionmuseet Musea på Sunnmøre. Det kommer frem i ei pressemelding. Rotevatn sier at hun er glad og ydmyk for den tilliten styret og de ansatte har vist henne. Rotevatn kommer fra stillinga som dekan ved Høgskulen i Volda. Denne stilingen ble hun i august omplassert fra av styret ved høgskolen etter konflikter, før det ble varslet at Rotevatn skulle komme tilbake i mars.